Географ Окунев: Запад теряет плюрализм мнений, в том числе о России

Страны Запада теряют плюрализм мнений по каким-либо проблемам, в том числе по вопросу будущего отношений с Россией, что грозит миру большей нестабильностью. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.

В частности, исследователь обратил внимание на актуальные сдвиги в геополитике, указав на множество проблем западного мира.

Главная тенденция [в современной геополитике] — упрощение Запада. Раньше там существовало множество разных мнений, что обеспечивало гибкость и лидерство. Теперь полифония уступает место единству, что оборачивается потерей внутренней сложности Игорь Окунев политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

Окунев также обратил внимание, что снижение числа разных точек зрения о миропорядке связано с желанием стран НАТО стать более координированной и единой силой. Однако это лишь вредит остальным центрам силы, включая Китай, Индию, страны Африки и Ближнего Востока.

«Чувствуя ослабление, Запад пытается сплотиться, но боится дискуссий, что вредит и ему самому, и остальному миру», — резюмировал политгеограф.

10 сентября немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро в интервью «Ленте.ру» отметила, что Запад оказался в состоянии гражданской войны после избрания Дональда Трампа на должность президента США. По ее мнению, Запад переживает идеологический и ценностный раскол, что вызывает озлобление правящих элит.