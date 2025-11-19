Названа неожиданная проблема Запада

Страны Запада теряют плюрализм мнений по каким-либо проблемам, в том числе по вопросу будущего отношений с Россией, что грозит миру большей нестабильностью. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.
В частности, исследователь обратил внимание на актуальные сдвиги в геополитике, указав на множество проблем западного мира.
Главная тенденция [в современной геополитике] — упрощение Запада. Раньше там существовало множество разных мнений, что обеспечивало гибкость и лидерство. Теперь полифония уступает место единству, что оборачивается потерей внутренней сложности
Окунев также обратил внимание, что снижение числа разных точек зрения о миропорядке связано с желанием стран НАТО стать более координированной и единой силой. Однако это лишь вредит остальным центрам силы, включая Китай, Индию, страны Африки и Ближнего Востока.
«Чувствуя ослабление, Запад пытается сплотиться, но боится дискуссий, что вредит и ему самому, и остальному миру», — резюмировал политгеограф.
10 сентября немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро в интервью «Ленте.ру» отметила, что Запад оказался в состоянии гражданской войны после избрания Дональда Трампа на должность президента США. По ее мнению, Запад переживает идеологический и ценностный раскол, что вызывает озлобление правящих элит.