Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 19 ноября 2025МирЭксклюзив

Названа неожиданная проблема Запада

Географ Окунев: Запад теряет плюрализм мнений, в том числе о России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Запада теряют плюрализм мнений по каким-либо проблемам, в том числе по вопросу будущего отношений с Россией, что грозит миру большей нестабильностью. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.

В частности, исследователь обратил внимание на актуальные сдвиги в геополитике, указав на множество проблем западного мира.

Главная тенденция [в современной геополитике] — упрощение Запада. Раньше там существовало множество разных мнений, что обеспечивало гибкость и лидерство. Теперь полифония уступает место единству, что оборачивается потерей внутренней сложности

Игорь Окуневполитгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

Окунев также обратил внимание, что снижение числа разных точек зрения о миропорядке связано с желанием стран НАТО стать более координированной и единой силой. Однако это лишь вредит остальным центрам силы, включая Китай, Индию, страны Африки и Ближнего Востока.

«Чувствуя ослабление, Запад пытается сплотиться, но боится дискуссий, что вредит и ему самому, и остальному миру», — резюмировал политгеограф.

10 сентября немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро в интервью «Ленте.ру» отметила, что Запад оказался в состоянии гражданской войны после избрания Дональда Трампа на должность президента США. По ее мнению, Запад переживает идеологический и ценностный раскол, что вызывает озлобление правящих элит.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о массированной атаке Харькова

    Депутат Рады заявила об участии Зеленского и Ермака в коррупционном скандале

    Доктор Мясников передал привет одному российскому городу

    Осужденный насильник пожаловался на депрессию из-за электронного браслета

    Названа неожиданная проблема Запада

    В смартфонах Samsung нашли израильский шпионский софт

    В ряде украинских областей объявили воздушную тревогу

    На Западе перечислили четыре кошмара Зеленского

    Украинский военный передал просьбу о сдаче в плен через мирных жителей

    Россиянам напомнили о повышении пенсии в декабре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости