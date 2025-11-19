Россия
Названо число воспользовавшихся сервисом по получению справок об участии в СВО россиян

Сервисом по получению справок об участии в СВО воспользовались уже более 3 млн
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сервисом по получению справок об участии в специальной военной операции (СВО) в электронном виде воспользовались уже более трех миллионов россиян. Такое число было названо в Минобороны, передает РИА Новости.

Под руководством главы ведомства Андрея Белоусова состоялось совещание с участием главы Минцифры Максута Шадаева и представителей регионов.

В Минобороны уточнили, что сервис по выдаче справок об участии в спецоперации в электронном виде запустили в 2024 году. Как отметили в ведомстве, благодаря ему ускорилось предоставление мер социальной поддержки.

Белоусов в ходе совещания распорядился создать рейтинг регионов России по количеству мер поддержки для ветеранов СВО. Министр подчеркнул, что без участия субъектов РФ работа по обеспечению доступности мер поддержки не может быть завершена.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил дать гарантии возвращающимся к работе участникам спецоперации на Украине.

