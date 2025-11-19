Названо «изменившее правила игры» российское оружие

«Рособоронэкспорт»: БПЛА «Ланцет» изменил правила игры на поле боя

Российское оружие — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) комплекса «Ланцет» — «изменило правило игры» на поле боя. Об этом со ссылкой на презентацию компании Рособоронэкспорт, сделанную в ходе выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ, сообщает ТАСС.

«Комплекс — не просто продукт, а комплексная тактическая экосистема, объединяющая разведывательные, коммуникационные и ударные возможности, которая изменила правила игры на современном поле боя», — заявили в компании.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российский барражирующий БПЛА из состава комплекса «Ланцет-Э» оказался лидером в боевом применении среди аналогов.

Также в ноябре в Telegram компания-производитель ZALA рассказала, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции четыре тысячи раз применили одноразовые разведывательно-ударные БПЛА «Ланцет».

Тогда же компания сообщила, что «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку.