Российский БПЛА оказался лидером в боевом применении

«Рособоронэкспорт»: У БПЛА «Ланцет-Э» наибольшее боевое применение в мире
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Российский барражирующий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ланцет-Э» оказался лидером в боевом применении среди аналогов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Российские барражирующие боеприпасы из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" в обновленном облике на сегодня имеют наиболее интенсивный опыт боевого применения в мире», — сказал руководитель.

Ранее в Telegram компания-производитель ZALA сообщила, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции четыре тысячи раз применили одноразовые разведывательно-ударные БПЛА «Ланцет».

Также в ноябре компания рассказала, что «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку.

