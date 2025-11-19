Названы последствия для российских игроков S.T.A.L.K.E.R.

Адвокат Шелупахин предупредил россиян о последствиях игры в S.T.A.L.K.E.R

Пользователи продукции украинской компании GSC Game World, чья деятельность признана нежелательной на территории России, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Шелупахин.

Среди ее разработок компьютерные игры «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. Соответственно, геймерам грозит статья 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности») или статья 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World. Как установило ведомство, компания перечислила Вооруженным силам Украины 17 миллионов долларов.