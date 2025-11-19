Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:32, 19 ноября 2025Путешествия

Названы топ-5 востребованных направлений в России для отдыха зимой

Мурманск назвали лидером по приросту бронирований туристического жилья зимой
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Россиянам назвали топ-5 направлений по приросту бронирований туристического жилья для отдыха зимой 2025-2026. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, арктические направления стали драйверами ранних бронирований. На первом месте оказался Мурманск — количество резервирований номеров здесь увеличилось в 3,5 раза, это на 251 процент выше год к году. На втором месте Териберка — спрос на бронирования вырос почти втрое (прибавка 179 процентов). Также отмечен существенный рост интереса к поселку Хужир на Байкале (прибавка 143 процента заказов).

Материалы по теме:
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

В список востребованных городов по приросту ранних бронирований зимой вошли Санкт-Петербург и Светлогорск. Лидером по числу всех резервирований остается Москва. Уточняется, что туристы предпочитают занять свободные номера как можно раньше, чтобы избежать высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты.

Ранее было названо топ-10 направлений для поездок по России зимой. Список возглавили три города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

    Премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости