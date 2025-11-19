Названы топ-5 востребованных направлений в России для отдыха зимой

Мурманск назвали лидером по приросту бронирований туристического жилья зимой

Россиянам назвали топ-5 направлений по приросту бронирований туристического жилья для отдыха зимой 2025-2026. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, арктические направления стали драйверами ранних бронирований. На первом месте оказался Мурманск — количество резервирований номеров здесь увеличилось в 3,5 раза, это на 251 процент выше год к году. На втором месте Териберка — спрос на бронирования вырос почти втрое (прибавка 179 процентов). Также отмечен существенный рост интереса к поселку Хужир на Байкале (прибавка 143 процента заказов).

В список востребованных городов по приросту ранних бронирований зимой вошли Санкт-Петербург и Светлогорск. Лидером по числу всех резервирований остается Москва. Уточняется, что туристы предпочитают занять свободные номера как можно раньше, чтобы избежать высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты.

