Немецкий принц объявил о помолвке

Принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн объявил о помолвке

Немецкий принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн объявил о помолвке с Луизой Текстор. Об этом сообщает издание Tatler.

Принц сделал предложение возлюбленной в японском городе Киото, когда они прилетели в Японию на свадьбу дяди — принца Петера цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, сочетавшегося браком с Юриной Хаттори-Рош по синтоистскому обряду.

После помолвки пара сфотографировалась на фоне осенних красных листьев. На снимке у девушки видно сапфировое кольцо. Дату и место свадьбы Йоханнеса и Луизы не раскрываются.

Дом Эттинген — высокородная франконская и швабская семья, владевшая различными землями с XII века. Ветвь Эттинген-Валлерштейн выделилась в 1423 году и после перерыва была восстановлена в XVI веке как католическая линия. В начале XIX века владения лишились суверенитета, их поделили Бавария и Вюртемберг.

Сегодня существуют две линии рода — Эттинген-Валлерштейн и Эттинген-Шпильберг. Йоханнес — внук действующего главы дома, Морица, принца Эттинген-Валлерштейн.

