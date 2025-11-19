Образ известной актрисы на премьере фильма прозвали мешком с узором в сети

Известная американская актриса Элизабет Олсен посетила премьеру фильма «Вечность» в Великобритании и подверглась критике в сети за выбор наряда. Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

36-летняя знаменитость вышла в свет в длинном черно-белом платье трапециевидной формы и блестящих зеленых туфлях с круглым носом. В качестве аксессуаров она выбрала золотое колье, массивные серьги и кольца.

Пользователи сети обругали внешний вид Олсен в комментариях под материалом. «Какой невероятно скучный образ для премьеры фильма», «Почему она стоит как инопланетянин?», «Это действительно очень неудачны наряд», «Ужасное платье, которое совершенно не подчеркивает ее фигуру», «Это мешок. С черно-белым узором», — высказывались многочисленные юзеры.

В октябре Элизабет Олсен раскрыла причину трат на красоту вместо одежды. Звезда сериала «Ванда/Вижн» заявила, что предпочитает вкладываться во внешний вид ради того, чтобы в будущем избежать радикальных методов.