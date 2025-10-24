Ценности
Известная актриса раскрыла причину трат на красоту вместо одежды

Актриса Олсен заявила, что тратит деньги на уход за кожей ради ее эластичности
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская актриса Элизабет Олсен раскрыла причину трат на красоту вместо одежды. Соответствующее интервью публикует InStyle Magazine.

36-летняя звезда сериала «Ванда/Вижн» заявила, что предпочитает вкладываться во внешний вид ради того, чтобы в будущем избежать радикальных методов. «Я трачу деньги, но не на одежду, а на средства по уходу за кожей и на лазеры. Я не хочу делать что-то безумное с лицом, поэтому пекусь о ее эластичности», — пояснила она.

Директор по спецпроектам журнала Джейсон Шилер, в свою очередь, рассказал, что Олсен носит исключительно винтажную одежду. «Например, часы Cartier и джинсы Levi's, а также вещи, которые ей дарят сестры из The Row, например пальто», — уточнил он.

Среди прочего, артистка поделилась, на что еще она любит потратиться. «Я люблю покупать еду и товары для дома. Постельное белье. Я покупаю много маленьких столиков…» — перечислила она.

В октябре 2024 года Элизабет Олсен рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках. Звезда сериала «Ванда/Вижн» призналась, что начала сталкиваться с приступами с 20 лет.

