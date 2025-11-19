Бекренев: Зеленский в отношениях с Путиным ведет себя как шпана под забором

Офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в беседе с журналистом Николаем Фельдманом оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского в отношении российского лидера Владимира Путина словами «как шпана под забором».

«Зеленский — это личный раздражитель. И он прямо упивается этой задачей, за что, считаю, интеллигентно скажу, он не прав, поступает недальновидно с точки зрения главы государств», — подчеркнул военный.

Он призвал президента оставаться «под забором или где-то в парадном» с таким поведением, а в международных отношениях использовать дипломатичных людей. Арти Грин назвал поведение политика неадекватным и демонстрирующим нежелание заканчивать конфликт, вероятно, по экономическим причинам.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Зеленский хочет не закончить конфликт с Россией, а эскалировать его, спровоцировав начало третьей мировой войны.

