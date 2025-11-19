Экономика
18:34, 19 ноября 2025

Тезка Ларисы Долиной вернула себе право на квартиру

В Омске тезка Ларисы Долиной доказала право на квартиру, купленную без договора
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полная тезка Ларисы Долиной едва не лишилась жилья. Правда, жилплощадь у женщины отняли не мошенники, а чиновники, пишут «Известия».

Инцидент случился в Омске. Долина приобрела квартиру и участок стоимостью 12 миллионов рублей. Сделка, однако, не была закреплена договором — продавцы в момент ее заключения находились за рубежом, поэтому обошлись устной договоренностью и распиской о выплате средств. Зарегистрировать жилье на себя звездная тезка не могла — право собственности в ее случае можно оформить только через суд. Разбирательства затянулись на несколько месяцев. В итоге районный суд Омской области встал на сторону покупательницы и оставил за ней право на недвижимость.

Ранее юристы заявили об «эффекте Долиной», накрывшем рынок недвижимости в России. «Дело Долиной — Лурье», по словам экспертов, обнажило пробелы в законе и продемонстрировало, что ни усилия риелторов, ни медицинские справки не дают гарантий безопасности сделки, иные методы защиты имеют слишком много подводных камней.

