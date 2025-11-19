Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:00, 19 ноября 2025Наука и техника

Определена неожиданная опасность популярных обезболивающих

Cell Systems: Диклофенак и парацетамол усиливают анемию у больных раком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Распространенные обезболивающие — диклофенак и парацетамол — могут усиливать анемию у больных раком, воздействуя на обмен железа в клетках печени. Это показало новое исследование ученых из Германского онкологического центра и Университета Фрайбурга, опубликованное в Cell Systems. Несмотря на то, что эти препараты уменьшают воспаление, в опухолевых клетках печени они резко повышают уровень гепсидина — основного гормона, регулирующего обмен железа.

Гепсидин блокирует всасывание железа в кишечнике и препятствует его выходу из запасов печени и селезенки. Избыток этого гормона приводит к тому, что железо не попадает в кровь, что создает условия для развития или усиления анемии — частого осложнения у онкопациентов. Исследователи выявили, что именно в раковых клетках диклофенак и парацетамол активируют IL-6 и BMP-сигнальные пути, отвечающие за повышение гепсидина. В здоровых клетках печени подобный эффект был слабым или отсутствовал.

Используя протеомный анализ и математическое моделирование, ученые проследили точный каскад реакций, запускаемых препаратами. Их расчеты показывают: если блокировать BMP-рецептор, можно предотвратить нежелательный рост гепсидина.

Авторы считают, что результаты исследования открывают путь к более персонализированному обезболиванию в онкологии, когда выбор анальгетика будет учитывать риски развития анемии и особенности опухоли каждого пациента.

Ранее ученые выяснили, что некоторые обезболивающие препараты могут не только снижать боль, но и замедлять рост опухолей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ

    Раскрыт готовящий подрыв чиновника в ДНР местный житель

    61-летняя популярная телеведущая показала рельефный пресс в облегающем топе

    Предсказан крах игровых консолей

    Шансы Порошенко стать президентом Украины оценили

    Порномодель и ее мать в шутку забеременели от одного мужчины

    Мединский назвал трагедией для россиян события на Украине

    Женщинам подсказали способ научить мужчин техникам орального секса

    Назван новый способ объяснить конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости