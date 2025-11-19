Определена неожиданная опасность популярных обезболивающих

Cell Systems: Диклофенак и парацетамол усиливают анемию у больных раком

Распространенные обезболивающие — диклофенак и парацетамол — могут усиливать анемию у больных раком, воздействуя на обмен железа в клетках печени. Это показало новое исследование ученых из Германского онкологического центра и Университета Фрайбурга, опубликованное в Cell Systems. Несмотря на то, что эти препараты уменьшают воспаление, в опухолевых клетках печени они резко повышают уровень гепсидина — основного гормона, регулирующего обмен железа.

Гепсидин блокирует всасывание железа в кишечнике и препятствует его выходу из запасов печени и селезенки. Избыток этого гормона приводит к тому, что железо не попадает в кровь, что создает условия для развития или усиления анемии — частого осложнения у онкопациентов. Исследователи выявили, что именно в раковых клетках диклофенак и парацетамол активируют IL-6 и BMP-сигнальные пути, отвечающие за повышение гепсидина. В здоровых клетках печени подобный эффект был слабым или отсутствовал.

Используя протеомный анализ и математическое моделирование, ученые проследили точный каскад реакций, запускаемых препаратами. Их расчеты показывают: если блокировать BMP-рецептор, можно предотвратить нежелательный рост гепсидина.

Авторы считают, что результаты исследования открывают путь к более персонализированному обезболиванию в онкологии, когда выбор анальгетика будет учитывать риски развития анемии и особенности опухоли каждого пациента.

Ранее ученые выяснили, что некоторые обезболивающие препараты могут не только снижать боль, но и замедлять рост опухолей.