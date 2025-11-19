Россия
Отражение ВС России атаки ATACMS на Воронеж оценили словами «высший класс»

Кнутов: ВС России показали высший класс в отражении атаки ATACMS на Воронеж
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России показали высший класс в отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом он высказался в беседе с газетой «Взгляд».

Спикер предположил, что целями ВСУ были Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская атомная электростанция. По его мнению, Киев планировал ударить по кадровой составляющей ВС России и создать панику среди мирного населения.

«Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить — она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет "Точка-У"», — отметил Кнутов. Он считает, что расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта.

По словам эксперта, российские военные «блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS». Судя по всему, беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения, пояснил он. «Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи "Искандеров". После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», — уточнил собеседник издания.

Факт удара ATACMS по России свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского конфликта, которую запустил его предшественник Джо Байден, подчеркнул Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия ответит на попытку ВСУ атаковать Воронеж ATACMS.

