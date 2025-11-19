В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Воронеж ATACMS

Депутат Колесник: Россия ответит на попытку ВСУ атаковать ATACMS Воронеж

Россия ответит на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Воронеж американскими ракетами большой дальности ATACMS, используя гораздо более мощное вооружение, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Минобороны сообщило, что 18 ноября ВСУ предприняли попытку ударить четырьмя ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже, но их удалось сбить. По данным ведомства, обломки повредили крыши геронтологического центра и детского дома, жертв и пострадавших нет.

«[Президент США Дональд] Трамп сказал разрешить нанесение таких ударов. Все, что он сказал, произошло. Американцы показали свое лицо, Трамп показал свое лицо, поэтому рядиться этому волку в овечью шкуру не приходится. Уже все овечьи шкуры сброшены», — высказался депутат.

Колесник добавил, что украинские операторы не всегда могут пользоваться американскими ракетами. Скорее всего, удар наносили американские военные, считает парламентарий.

«Надо смотреть, как противодействовать, как задавать вопросы. Хватит уже отвечать, уже надоело нам отвечать, мы все время отвечаем, пора уже и вопросы позадавать. У нас есть вооружение, которое может задать эти вопросы, гораздо более мощное вооружение. Я думаю, эти вопросы скоро будут заданы и ответ не заставит себя долго ждать. Сегодня День ракетных войск и артиллерии, и как раз они должны себя показать», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В конце сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

