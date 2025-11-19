Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 19 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Воронеж ATACMS

Депутат Колесник: Россия ответит на попытку ВСУ атаковать ATACMS Воронеж
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия ответит на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Воронеж американскими ракетами большой дальности ATACMS, используя гораздо более мощное вооружение, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Минобороны сообщило, что 18 ноября ВСУ предприняли попытку ударить четырьмя ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже, но их удалось сбить. По данным ведомства, обломки повредили крыши геронтологического центра и детского дома, жертв и пострадавших нет.

«[Президент США Дональд] Трамп сказал разрешить нанесение таких ударов. Все, что он сказал, произошло. Американцы показали свое лицо, Трамп показал свое лицо, поэтому рядиться этому волку в овечью шкуру не приходится. Уже все овечьи шкуры сброшены», — высказался депутат.

Колесник добавил, что украинские операторы не всегда могут пользоваться американскими ракетами. Скорее всего, удар наносили американские военные, считает парламентарий.

«Надо смотреть, как противодействовать, как задавать вопросы. Хватит уже отвечать, уже надоело нам отвечать, мы все время отвечаем, пора уже и вопросы позадавать. У нас есть вооружение, которое может задать эти вопросы, гораздо более мощное вооружение. Я думаю, эти вопросы скоро будут заданы и ответ не заставит себя долго ждать. Сегодня День ракетных войск и артиллерии, и как раз они должны себя показать», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В конце сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Российская школьница порезала ножницами горло учительнице

    Пропуск врачом запятой в рецепте привел к смерти ребенка

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости