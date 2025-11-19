Мир
Оценены наиболее влиятельные мировые центры силы будущего

Географ Окунев: Китай имеет ресурсы, но не мышление глобальной державы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай фактически стал отдельным геополитическим центром силы и имеет все ресурсы для становления мировой державой, однако еще не имеет глобального мышления. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.

«У США долгое время были ресурсы, но не хватало самосознания. Похожая ситуация сейчас у Китая», — отметил исследователь.

Он добавил, что Китай давно стал самостоятельным полюсом на международной арене: «Потенциал демонстрирует Индия. Большие ресурсы имеют Бразилия, Нигерия, Египет, Южная Африка, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Иран и Индонезия».

Окунев также обратил внимание, что Запад параллельно переживает упадок сил, так как в нем снижается качество дискуссии и плюрализм мнений. В том числе о России и будущем отношений с ней.

6 октября Китаю удалось опередить своего главного конкурента — США — в борьбе за статус крупнейшего экспортера на глобальном энергетическом рынке. Также в интервью «Ленте.ру» кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач отмечал, что Китай может обойти в скором времени США по морской мощи, так как лидирует в производстве кораблей.

