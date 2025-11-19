Пассажиры и экипаж самолета пять часов удерживали неадекватного дебошира во время полета

Пассажиры и экипаж самолета Qantas удерживали дебошира пять часов

Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании Qantas пять часов удерживали неадекватного дебошира во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Перта в Сидней утром в среду, 19 ноября. Приземлившийся самолет встретила полиция, нарушителя порядка вывели. Перевозчик поблагодарил пассажиров за помощь экипажу на борту.

Ранее летевший в Европу американский студент из Индии попытался заколоть вилкой двух несовершеннолетних попутчиков. Инцидент произошел 25 октября во время рейса Lufthansa из Чикаго, США, во Франкфурт, Германия.