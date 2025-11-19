Патологоанатом-кришнаит выслушал приговор за изнасилование российской школьницы

В Екатеринбурге суд огласил приговор патологоанатому, изнасиловавшему школьницу

В Екатеринбурге суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима патологоанатома-кришнаита за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом пишет Ura.ru.

Мужчину признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад мужчина увлекся кришнаизмом. Он был духовным наставником в одном из местных обществ. Пострадавшая — дочь его прихожан. Патологоанатом переписывался с девочкой в мессенджере, а потом втайне от ее родителей вывез за город. Там он устроил со школьницей ритуальное бракосочетание, а потом занялся сексом. О произошедшем узнали родители потерпевшей. По словам самой школьницы, все произошло добровольно. Мужчина в это время был женат.