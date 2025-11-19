Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 19 ноября 2025Силовые структуры

Патологоанатом-кришнаит выслушал приговор за изнасилование российской школьницы

В Екатеринбурге суд огласил приговор патологоанатому, изнасиловавшему школьницу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима патологоанатома-кришнаита за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом пишет Ura.ru.

Мужчину признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад мужчина увлекся кришнаизмом. Он был духовным наставником в одном из местных обществ. Пострадавшая — дочь его прихожан. Патологоанатом переписывался с девочкой в мессенджере, а потом втайне от ее родителей вывез за город. Там он устроил со школьницей ритуальное бракосочетание, а потом занялся сексом. О произошедшем узнали родители потерпевшей. По словам самой школьницы, все произошло добровольно. Мужчина в это время был женат.

Вот это да!
Обсудить
Последние новости

Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости