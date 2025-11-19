Экономика
В Китае посетителям музея подложили в кофе тараканов

В Пекине посетителям музея предложили кофе с тараканами и мучнистыми червями
Виктория Клабукова

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Посетителям китайского музея подкладывают тараканов в кофе. Жалоб от экскурсантов, однако, не поступало, пишет издание South China Morning Post.

Особый ингредиент оказался заранее включен в меню. Соответствующее блюдо предлагают в Пекинском музее насекомых — в его руководстве решили поднять продажи билетов, подавая напитки с экспонатами. Гостям музея предлагается капучино с порошком из тараканов с добавлением мучных червей, латте с пищеварительным соком плотоядных растений и лимитированный кофе с муравьями. Стоимость чашечки такого кофе составляет около шести долларов (486 рублей). По словам сотрудников музея, напиток с экзотической добавкой стал хитом в соцсетях.

Ранее в Великобритании выяснили, как много людей готовы питаться насекомыми ради спасения планеты. Пробовать их наотрез отказались 67 процентов участников исследования. 37 процентов опрошенных признались, что согласились бы есть насекомых, будь они измельчены и смешаны с другими продуктами.

