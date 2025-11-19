Экономика
10:23, 19 ноября 2025

Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

Синоптик Тишковец: На Русской равнине установлены десятки погодных рекордов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Итоги прихода циклона с севера Италии на Русскую равнину впечатляют, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В юго-восточной половине Европейской территории России было установлено три десятка новых температурных рекордов. Их география простирается от Ялты на юге до Казани на востоке. Не остались в стороне города центра — Владимир, Тула, Рязань и Москва.

Циклон принес в города на севере Италии и Словении сильнейшие осадки, каких в России не было. Однако, например, в Московской области местами количество выпавших осадков приближалось к половине месячной нормы.

В настоящее время циклон ушел на север Сибири. В средней полосе устанавливается ровная погода без экстремальных скачков температуры и давления.

До выходных, 22 и 23 ноября, температура от Смоленска до Нижнего Новгорода будет держаться на отметке около ноля, небольшие осадки ожидаются к субботе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что средняя температура предстоящей зимой будет держаться около нормы и выше. Столицу ждет повышенное количество оттепелей, перемежающееся с 20-градусными морозами.

    Все новости