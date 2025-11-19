Россия
17:52, 19 ноября 2025Россия

Пожар в элитном московском ЖК с квартирами почти за миллиард рублей попал на видео

В элитном ЖК в Москве с квартирами почти за миллиард рублей загорелась квартира
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В элитном жилом комплексе (ЖК) Lucky в Москве на 2-й Звенигородской улице загорелась квартира, пожар попал на видео. О происшествии в ЖК сообщает издание Baza в Telegram.

По информации портала, пожар вспыхнул на 17-м этаже комплекса. Baza сообщает, что стоимость жилья в доме доходит до 800 миллионов рублей. При этом Shot отмечает, что на верхних этажах здания расположена самая элитная недвижимость — пентхаусы площадью до 451 квадратного метра.

О пострадавших не сообщается. На место выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что аварию со сгоревшими заживо россиянами в центре Краснодара сняли на видео «от первого лица».

