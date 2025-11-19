Мир
14:54, 19 ноября 2025Мир

Политику Трампа назвали верхом глупости

Politico: Трамп разрушил мировой порядок, что стало верхом глупости
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп своим внешнеполитическим курсом разрушил мировой порядок, его действия являются «верхом глупости». Такое мнение выразил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер, передает Politico.

«В целом, Трамп гораздо искуснее разрушал, чем строил. Он разрушил мировой порядок, который кропотливо выстраивали его предшественники на протяжении многих десятилетий; порядок, который принес американцам больше процветания, безопасности и свободы, чем когда-либо в истории», — отметил он.

Даалдер указал, что у системы глобального порядка были «свои недостатки» и она нуждалась в реформах. По его мнению, Трамп, отказываясь от нее, не задумывается о том, что придет ей на смену, а такая политика представляет собой «верх глупости».

12 ноября профессор политологии и государственной политики в Университете Дьюка Питер Фивер допустил, что при Трампе может начаться война великих держав, если он не изменит политический курс. Он отметил, что европейские и азиатские союзники США стремятся к сотрудничеству, но они не способны достичь долгосрочных и выгодных решений своих проблем без того, чтобы Вашингтон «не взял на себя свою часть бремени».

