Польша обратилась с требованием к Зеленскому

TVP Info: Премьер Польши Туск потребовал у Зеленского сведения о диверсиях

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского сведений об украинских гражданах, замешанных в диверсиях на железной дороге в Польше. Об этом он сообщил на конференции «Наука для бизнеса» в Варшаве в эфире телеканала TVP Info.

«Польша ожидает немедленной передачи всех возможных данных, которые помогут нам идентифицировать вероятные угрозы от возможного сотрудничества российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины», — сказал глава правительства во время телефонного разговора.

Ранее Туск заявил, что причастные к подрыву на железной дороге найдены. Один из подозреваемых в мае был осужден «за диверсии на территории Украины».