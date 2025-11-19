Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 19 ноября 2025Мир

Польша обратилась с требованием к Зеленскому

TVP Info: Премьер Польши Туск потребовал у Зеленского сведения о диверсиях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского сведений об украинских гражданах, замешанных в диверсиях на железной дороге в Польше. Об этом он сообщил на конференции «Наука для бизнеса» в Варшаве в эфире телеканала TVP Info.

«Польша ожидает немедленной передачи всех возможных данных, которые помогут нам идентифицировать вероятные угрозы от возможного сотрудничества российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины», — сказал глава правительства во время телефонного разговора.

Ранее Туск заявил, что причастные к подрыву на железной дороге найдены. Один из подозреваемых в мае был осужден «за диверсии на территории Украины».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости