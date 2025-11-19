Популярного застройщика захотели обязать законсервировать стройку ЖК

MR Group захотели обязать законсервировать стройку ЖК Cityzen

Застройщика MR Group захотели обязать законсервировать стройку жилого комплекса (ЖК) Cityzen в Москве. Строительные работы были приостановлены полгода назад, пишет Telegram-канал «Домострой».

Мосгосстройнадзор официально приостановил стройку ЖК 22 мая 2025 года. 22 ноября истечет срок в шесть месяцев, после которого, согласно действующим правилам, застройщик обязан принять решение о консервации. Если девелопер этого не сделает, а работы не возобновятся, застройщик рискует быть привлеченным к ответственности за нарушение обязательных требований в строительстве.

Сумма штрафа может оставить от 100 до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам грозят предписания и усиленный надзор. Отмечается, что объект, простаивающий без консервации, считается опасным. Если же застройщик объявит о консервации, сроки строительства могут быть удлинены, также могут потребоваться новые согласования и реконсервация перед возобновлением работ.

Ранее сообщалось, что собственникам ЖК от MR GROUP выдали жилье с трещинами и недоделанным ремонтом.