12:03, 19 ноября 2025Россия

Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

aif.ru: Пропавший в тайге бизнесмен Усольцев владел оружием
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бизнесмен Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края с женой и пятилетней дочерью, владел оружием. Новые детали о его прошлом появились у aif.ru.

По информации источника, в 1990-х годах Усольцев получил разрешение на владение шестизарядным газовым револьвером «Айсберг-205» калибра 9 миллиметров. Как отмечает автор материала, в те годы это было популярное среди населения оружие самообороны. Однако неизвестно, грозила ли бизнесмену опасность.

После исчезновения предпринимателя с семьей в тайге сообщения о найденном в их машине или квартире оружии не появлялись.

Также журналисты выяснили, что в 2002 году у Усольцева угнали машину. На тот момент он проживал в Красноярске. Установить виновника преступления так и не удалось.

Незадолго до этого Даниил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака, заявил, что пропавшая семья может быть жива. По его словам, Сергей Усольцев является опытным походником, который не мог не оставить следов.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за осадков или диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.

