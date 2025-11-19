ВС РФ нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в Димитрове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах очередной удар фугасной авиационной бомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Мирнограде», — сказано в публикации.

Удар пришелся на высотное здание, где располагались бойцы ВСУ. После попадания по цели над ней поднялся высокий столб дыма.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение украинского командования продолжать борьбу за Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) заметно ослабляет ВСУ на других направлениях. По его словам, в частности, оголенным оказалось запорожское направление фронта.