Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 19 ноября 2025Забота о себе

Пропущенная врачом запятая в рецепте привела к смерти ребенка

Terra: В США ребенок умер из-за передозировки калия в результате ошибки врача
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

В США двухлетний ребенок по имени Де'Маркус Пейдж умер после того, как врач в рецепте на препарат калия пропустил запятую. Историю мальчика рассказало издание Terra.

Родители ребенка обратились в больницу из-за того, что он постоянно плакал, потерял аппетит и имел жидкий стул. У него диагностировали вирусную инфекцию, а также дефицит калия. В связи с этим ему прописали препарат для восстановления уровня этого минерала в крови.

Материалы по теме:
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?» Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
28 ноября 2019
«Нашим детям лечь и умирать?» В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
«Нашим детям лечь и умирать?»В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
26 мая 2021

Однако врач пропустил в рецепте запятую, поэтому ребенок стал получать дозировку, в 10 раз превышающую необходимую, что привело к его смерти. Родители Пейджа в случившемся обвинили не только самого медика, но и нескольких его коллег, которые не заметили ошибку, хотя аптечная система выдала предупреждение о риске передозировки.

Ранее в Англии у семилетнего ребенка обнаружили рак головного мозга. Подозрения на заболевание появились у окулиста во время проверки зрения в школе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Еще одна страна НАТО подняла в воздух истребители из-за беспилотников

    Испугавшиеся обысков россиянки потеряли почти сотню миллионов рублей

    Поставки российской нефти в Индию рухнули

    Раскрыты детали складного iPhone

    Россиянам посоветовали не срывать с деревьев листья

    В Госдуме оценили число мошеннических сделок с недвижимостью

    В СВР состояние украинцев описали словами «чувствуют себя преданными»

    Бородина назвала пуком в воздух слова Собчак о ее браке

    Российская школьница порезала ножницами горло учительнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости