Пропущенная врачом запятая в рецепте привела к смерти ребенка

В США двухлетний ребенок по имени Де'Маркус Пейдж умер после того, как врач в рецепте на препарат калия пропустил запятую. Историю мальчика рассказало издание Terra.

Родители ребенка обратились в больницу из-за того, что он постоянно плакал, потерял аппетит и имел жидкий стул. У него диагностировали вирусную инфекцию, а также дефицит калия. В связи с этим ему прописали препарат для восстановления уровня этого минерала в крови.

Однако врач пропустил в рецепте запятую, поэтому ребенок стал получать дозировку, в 10 раз превышающую необходимую, что привело к его смерти. Родители Пейджа в случившемся обвинили не только самого медика, но и нескольких его коллег, которые не заметили ошибку, хотя аптечная система выдала предупреждение о риске передозировки.

