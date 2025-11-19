Российским пенсионерам рассказали об электронном удостоверении

Соцфонд РФ рассказал о появлении на Госуслугах QR-кода после назначения пенсии

Все пенсионеры после назначения пенсии в течение 10 дней автоматически получают электронное пенсионное удостоверение, которое можно найти в личном кабинете на Госуслугах в виде QR-кода. Об этом РИА Новости рассказали в Социальном фонде России.

Пользоваться электронным удостоверением стало возможно с октября, у тех, кто уже является пенсионерами, QR-код был сформирован сразу. Получить пластиковое по-прежнему можно в отделении Соцфонда или МФЦ, уже имеющиеся на руках у граждан замены не требуют.

Глава Соцфонда Сергей Чирков подчеркнул, что введение электронных пенсионных удостоверений позволит легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях.

Ранее фонд сообщил, что средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 октября 2025 года достиг 15 514 рублей, с начала года она выросла на 14,8 процента. При этом средняя пенсия по старости по данным на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей.