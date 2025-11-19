СВР: Разведка Европы признала провал проекта «анти-Россия» на Украине

Специалисты из европейских силовых и разведывательных ведомств признают, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

«Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально "бьют в набат", предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине», — указали в СВР.

Российская разведка также подчеркнула, что лидерам европейских стран уже «прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима».

Ранее в СВР рассказали, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан стран Евросоюза.