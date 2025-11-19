Редкий краснокнижный гриб нашли в России

Редкий краснокнижный гриб нашли на пастбищах Новоаннинского района Волгоградской области. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

Уточняется, что «земляную звездочку» (геаструм) обнаружила живущая там россиянка. Этот гриб похож на раскрывающуюся звезду, благодаря чему является одним из самых необычных в мире. При этом он несъедобен, предупредили экологи местных жителей.

Ранее на Камчатке в Быстринском природном парке ученые нашли редкий гриб головач гигантский. Специалисты обнаружили организм, принадлежащий к семейству шампиньоновых, который ранее не встречался в упомянутом районе.