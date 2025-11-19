Ресторатор объяснил жалобу на требования к хранению готовой еды в магазинах

Ресторатор Бухаров призвал магазины выполнять требования к хранению готовой еды

Торговые сети, реализующие в своих залах продажу готовой еды, должны выполнять те же требования технического регламента, что и предприятия общественного питания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

Ранее сообщалось, что российские рестораторы направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором пожаловались на неравные условия ведения бизнеса из-за условий реализации готовой еды в торговых сетях. Подчеркивается, что это формирует нечестную конкуренцию.

Ресторатор отметил, что торговые точки, выставляющие на продажу кулинарию, ничем в своей деятельности не отличаются от ресторанов и организаций общепита. Он напомнил, что для всех одинаково действуют санитарные правила, как для торговли, так и для предприятий питания.

«У нас есть международный стандарт ИСО 22000, есть российский стандарт. У нас есть технический регламент по безопасности пищевой продукции. Все этим регулируется. Они не могут руководствоваться ничем другим, а они хотят, чтобы ничего не делать. Тогда почему мы должны делать? А чем отличается их, как они называют это в кавычках, "готовая еда", от кулинарной продукции и блюд, которые в том числе готовим и поставляем мы? Ничем. Это просторечие, у нас нет такого термина», — подчеркнул Бухаров.

Ранее сообщалось, что московские рестораторы представили проекты сезонного оформления входных групп и рассказали о своих решениях. В столице такие городские конкурсы рассматривают как поддержку бизнеса в сфере торговли и услуг.