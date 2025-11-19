Россия представила новый 177С для истребителей Су

«Ростех» на Dubai Airshow 2025 представил двигатель пятого поколения 177С

Российская госкорпорация «Ростех» на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ представила полноразмерный макет нового двигателя 177С для самолетов пятого поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

«177С обеспечивает до 14,5 тонны тяги, при этом ресурс выше в три раза, то есть существенно увеличена длительность эксплуатации двигателя по сравнению с двигателями прошлого поколения», — говорится в публикации.

По оценке компании, 177С можно использовать взамен силовых агрегатов АЛ-31Ф/ФП на истребителях семейства «Су» «без каких-либо доработок». В «Ростехе» уверяют, что ресурс нового двигателя составляет 6000 часов.

В настоящее время госкомпания проводит испытания данного силового агрегата.

Ранее «Ростех» на выставке Dubai Airshow 2025, которая с 17 по 21 ноября проходит в Дубае, показал экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с плоским соплом.

В ноябре 2024-го Объединенная двигателестроительная корпорация на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае также представляла 177С.