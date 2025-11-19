Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 19 ноября 2025Россия

Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями

Юрист Нечаева: За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму. Об этом жителей России предупредила юрист Екатерина Нечаева, которая разъяснила положения действующего законодательства журналистам «Абзаца». Ее слова приводятся в Telegram-канале издания.

Нечаева пояснила, что к ответственности могут быть привлечены те лица, кто регулярно подсматривает за соседями через окна. В качестве доказательств могут быть использованы фотографии или видеозаписи.

В случае установления вины фигурант может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей. Альтернативный вид наказания — лишение свободы на срок до пяти лет, подчеркнула юрист.

Ранее россиян предупредили об ответственности за поцелуи на проезжей части. Нарушителям придется заплатить штраф в 1000 рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

    Названо число воспользовавшихся сервисом по получению справок об участии в СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости