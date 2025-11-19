Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями

За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму. Об этом жителей России предупредила юрист Екатерина Нечаева, которая разъяснила положения действующего законодательства журналистам «Абзаца». Ее слова приводятся в Telegram-канале издания.

Нечаева пояснила, что к ответственности могут быть привлечены те лица, кто регулярно подсматривает за соседями через окна. В качестве доказательств могут быть использованы фотографии или видеозаписи.

В случае установления вины фигурант может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей. Альтернативный вид наказания — лишение свободы на срок до пяти лет, подчеркнула юрист.

