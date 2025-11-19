Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 19 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали причины холода в квартире с работающим отоплением

Эксперт Попов: Перепланировки могут быть причиной холода в квартире с отоплением
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Незаконные перепланировки могут спровоцировать холод в квартирах с работающим отоплением. Причины недостаточного тепла дома с включенными батареями назвал россиянам эксперт по ЖКХ Петр Попов, пишет NEWS.ru.

Помимо этого, по словам специалиста, причиной холода могут быть проблемы с индивидуальным тепловым пунктом или завоздушивание системы отопления. Среди вероятных причин недополучаемого тепла в доме Попов также назвал старые или неочищенные радиаторы.

Эксперт призвал россиян не мириться с дискомфортом, а отстаивать свои права. Так, владельцы квартир могут добиться у управляющей компании перерасчета платы за некачественное отопление.

Ранее россиянам рассказали, как можно сократить траты на отопление. Специалисты посоветовали установить индивидуальные счетчики потребления — они помогут снизить плату на 20-30 процентов. Кроме того, некоторые семьи имеют право на получение субсидии на оплату ЖКУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Подтверждена эффективность российского оружия против украинских ATACMS

    Зеленского вынудят принять мирный план России и США

    В элитном ЖК в центре Москвы произошел пожар

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости