Россиянам назвали причины холода в квартире с работающим отоплением

Эксперт Попов: Перепланировки могут быть причиной холода в квартире с отоплением

Незаконные перепланировки могут спровоцировать холод в квартирах с работающим отоплением. Причины недостаточного тепла дома с включенными батареями назвал россиянам эксперт по ЖКХ Петр Попов, пишет NEWS.ru.

Помимо этого, по словам специалиста, причиной холода могут быть проблемы с индивидуальным тепловым пунктом или завоздушивание системы отопления. Среди вероятных причин недополучаемого тепла в доме Попов также назвал старые или неочищенные радиаторы.

Эксперт призвал россиян не мириться с дискомфортом, а отстаивать свои права. Так, владельцы квартир могут добиться у управляющей компании перерасчета платы за некачественное отопление.

Ранее россиянам рассказали, как можно сократить траты на отопление. Специалисты посоветовали установить индивидуальные счетчики потребления — они помогут снизить плату на 20-30 процентов. Кроме того, некоторые семьи имеют право на получение субсидии на оплату ЖКУ.