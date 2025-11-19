Экономика
15:47, 19 ноября 2025

Россиянам раскрыли способы меньше тратить на отопление

Финансист Волкова: Счетчики помогут снизить плату за отопление на 30 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Установка в квартире индивидуальных счетчиков поможет снизить плату за отопление на 20-30 процентов. Законные способы меньше тратить на обогрев жилья раскрыла россиянам финансовый эксперт Татьяна Волкова, пишет «Федерал Пресс».

Специалист напомнила, что в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) иногда встречаются ошибки — могут быть неверно указаны объемы потребления тепла или коэффициенты. Чтобы не переплачивать, Волкова посоветовала внимательно изучать платежки перед внесением средств и требовать перерасчета при обнаружении неточностей.

Кроме того, некоторые россияне имеют право на субсидии для оплаты ЖКУ. Для этого расходы на коммуналку должны превышать допустимый порог — обычно это 22 процента от совокупного дохода семьи.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить перерасчет за отопление, если в квартире или подъезде стало холодно.

