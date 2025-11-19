Россиянам посоветовали не срывать с деревьев листья

Биолог Опарин: Срыв неопавшей листвы с деревьев лишает их ресурсов для зимовки

Срыв неопавшей листвы с деревьев осенью нарушает их способность правильно подготовиться к зимнему периоду. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Он объяснил, что листья важны для фотосинтеза — процесса, в ходе которого солнечный свет помогает преобразовывать углекислый газ и воду в питательные вещества, необходимые дереву. Если обрывать листья до естественного опадения, растение лишается возможности накопить энергию для зимовки и будущего роста.

Перед листопадом в листьях происходит процесс реутилизации, когда минеральные вещества, такие как азот, фосфор и калий, перемещаются в ветви и ствол. Преждевременный срыв листьев нарушает этот механизм, объяснил эксперт. Он добавил, что дерево само регулирует время сбрасывания листьев для минимизации ущерба.

Ранее москвичей призвали не трогать опавшую листву: в ней находится большое количество микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ, которые способны вызвать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции.