01:59, 19 ноября 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить сон

Врач Вялов: Интервал между ужином и сном в два-три часа устраняет бессонницу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что если правильно выбрать время для ужина, то можно устранить бессонницу. Этот неочевидный способ улучшить качество ночного отдыха он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, идеальный интервал между ужином и сном составляет два-три часа. Таким образом, если человек засыпает, например, в 21 час, то ужинать ему необходимо в 18-19 часов, пояснил врач.

Дело в том, что именно такой интервал позволяет пище частично перевариться, объяснил доктор. В результате снижается риск возникновения ночью изжоги, рефлюкса и других проблем с желудочно-кишечным трактом, и, следовательно, улучшается сон, заключил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Уилл Бульсевич рассказал об основных причинах запора. Он утверждает, что с такой проблемой сталкиваются люди, у которых в рационе не хватает клетчатки.

