Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

В Бердянске россиянка бросила полицейского через прогиб

В Бердянске 40-летнюю россиянку задержали за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным издания, женщина привлекла внимание полицейских во время комендантского часа в городе. Полицейские заметили, что женщина пьяна, и попытались задать ей несколько вопросов. Тут россиянка вспомнила о своем спортивном прошлом и о том, что является борцом. Устав от расспросов силовиков, она схватила одного из них и бросила его борцовским приемом через прогиб.

Сразу после этого женщину задержали и доставили в отдел. Ей грозит до пяти лет колонии.

