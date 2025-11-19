Россиянка удушила сына из-за еды

В Симферополе мать удушила 9-летнего сына, попросившего еды

Жительница Симферополя удушила своего девятилетнего сына, попросившего еды. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Соседи рассказали, что в последнее время женщина сильно изменилась и похудела. По их словам, ее сын хорошо учился, а они подкармливали его и отдавали одежду.

Местные жители сказали, что недавно она звонила своему сожителю и жаловалась на мальчика, угрожая расправиться с ним. После этого сам ребенок позвонил отчиму и попросил помощи. Когда мужчина пришел домой, мальчик уже не подавал признаков жизни. Мать мальчика колола его вилкой, проверяя таким образом, жив ли он.

По данным канала, незадолго до этого женщина выписались из психдиспансера. Сейчас она снова госпитализирована.

