10:47, 19 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка удушила сына из-за еды

В Симферополе мать удушила 9-летнего сына, попросившего еды
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница Симферополя удушила своего девятилетнего сына, попросившего еды. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Соседи рассказали, что в последнее время женщина сильно изменилась и похудела. По их словам, ее сын хорошо учился, а они подкармливали его и отдавали одежду.

Местные жители сказали, что недавно она звонила своему сожителю и жаловалась на мальчика, угрожая расправиться с ним. После этого сам ребенок позвонил отчиму и попросил помощи. Когда мужчина пришел домой, мальчик уже не подавал признаков жизни. Мать мальчика колола его вилкой, проверяя таким образом, жив ли он.

По данным канала, незадолго до этого женщина выписались из психдиспансера. Сейчас она снова госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области жительница села в Камышловском районе, расправившаяся с маленькой дочерью из-за ее плача, выразила отношение к обвинению.

