Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:10, 19 ноября 2025Ценности

Россиянки стали лечить насморк с помощью вибраторов

Россиянки стали лечить насморк с помощью гаджетов с вибрацией
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Двач»

Россиянки стали лечить насморк с помощью вибраторов. Об этом сообщает Telegram-канала «Двач».

Стало известно, что таким образом девушки массово решили бороться с зависимостью от капель, предназначенных для лечения насморка, и хронической заложенностью носа. Оказалось, что вибрация помогает улучшить отток слизи из носовых пазух и снизить отек.

При этом отмечается, что для такого метода лечения подойдут не только секс-гаджеты, но и электрические щетки и массажеры. Чтобы достичь эффекта, носовые пазухи необходимо массировать в течение нескольких минут.

В октябре сообщалось, что россиянки старше 40 лет стали вводить филлеры в точку G.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Пропуск врачом запятой в рецепте привел к смерти ребенка

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости