20:13, 19 ноября 2025

Российская армия прорвала оборону ВСУ возле важного города в Донбассе

Репке: Российская армия прорвалась в Северск
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российской армии удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле важного города в Донбассе — Северска. Об этом в социальной сети X сообщил военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

«Российские войска прорвали самый мощный и наиболее долго удерживаемый оплот обороны Украины в Донецкой народной республике, взяв контроль над селами Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в город Северск с юга», — констатировал Репке.

Он добавил, что, по его сведениям, сейчас российские военные контролируют не менее 20 процентов территории Северска.

Ранее наступление на Северск ранее предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тогда он добавил, что контроль над Северском и Красным Лиманом даст возможность продвигаться дальше на Славянск.

