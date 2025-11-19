Бывший СССР
Российский боец сбил дрон рюкзаком и спас жизнь нескольким людям

Космик: Российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком залетевший в окоп дрон ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Global Look Press

Российский боец, находясь в окопе, сбил дрон рюкзаком, сохранив жизнь себе и нескольким своим товарищам. Об этом сообщил старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Космик, передает РИА Новости.

«Мы сидели в окопе, и к нам залетел FPV (ударный дрон — прим. "Ленты.ру"). Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него (...) Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял», — рассказал военнослужащий.

Космик уточнил, что расстояние между дронов и бойцом с рюкзаком было меньше метра.

Ранее авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ») сообщили о массированной атаке на Харьков. Взрывы прозвучали в Слободском районе города.

