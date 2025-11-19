Российский хоккеист получил тяжелую травму в матче НХЛ

Хоккеист «Айлендерс» Романов получил травму в матче НХЛ против «Далласа»

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на последних секундах игры, когда нападающий «Старз» Микко Рантанен на скорости въехал в Романова сзади. Россиянин покинул лед при помощи врача и сокомандника Кайла Палмьери. После матча тренер нью-йоркцев Патрик Руа обвинил игроков «Далласа» в неуважении.

Игра прошла в ночь на среду, 19 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Айлендерс». В составе победителей шайбы забросили Калум Ричи, Бо Хорват и Палмьери. У «Далласа» дважды отличился Джейсон Робертсон.

25-летний Романов является воспитанником столичных «Крыльев Советов». С 2022 года выступает за нью-йоркский клуб.