Российский рэпер сдал оружие

Росгвардия: Рэпер ST отдал свое ружье бойцам СВО для борьбы с БПЛА

В Москве рэпер и телеведущий ST (настоящее имя — Александр Степанов) принял участие в добровольной сдаче оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Он безвозмездно передал росгвардейцам принадлежавшее ему на законных основаниях гладкоствольное ружье, которое является эффективным средством борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО).

«Я узнал, что есть такая возможность, и решил, что должен ей воспользоваться. Ружье абсолютно новое и исправное, надеюсь, оно будет полезно в качестве дополнительного защитного барьера», — сказал музыкант.

В Росгвардии напомнили, что в соответствии с законодательством граждане, владеющие огнестрельным оружием, могут продать его или передать в дар государственным военизированным организациям.

Ранее сообщалось о проекте приказа директора службы Виктора Золотова о том, что Росгвардия предложила новый список оружия для охранников важных государственных объектов в России.