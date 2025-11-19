Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:35, 19 ноября 2025Силовые структуры

Российский рэпер сдал оружие

Росгвардия: Рэпер ST отдал свое ружье бойцам СВО для борьбы с БПЛА
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: «Росгвардия»

В Москве рэпер и телеведущий ST (настоящее имя — Александр Степанов) принял участие в добровольной сдаче оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Он безвозмездно передал росгвардейцам принадлежавшее ему на законных основаниях гладкоствольное ружье, которое является эффективным средством борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО).

«Я узнал, что есть такая возможность, и решил, что должен ей воспользоваться. Ружье абсолютно новое и исправное, надеюсь, оно будет полезно в качестве дополнительного защитного барьера», — сказал музыкант.

В Росгвардии напомнили, что в соответствии с законодательством граждане, владеющие огнестрельным оружием, могут продать его или передать в дар государственным военизированным организациям.

Ранее сообщалось о проекте приказа директора службы Виктора Золотова о том, что Росгвардия предложила новый список оружия для охранников важных государственных объектов в России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости