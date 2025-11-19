Силовые структуры
Российский школьник готовил теракт в кинотеатре во время детского сеанса

В Подмосковье задержали идущего в кинотеатр школьника с канистрой бензина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье задержали идущего в кинотеатр школьника с канистрой бензина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в Одинцово украинские кураторы, представившись сотрудниками российских спецслужб, вынудили 16-летнего подростка поджечь военторг на Можайском шоссе, а затем релейный шкаф на железной дороге. После этого он должен был устроить пожар в кинотеатре «Юность» во время сеанса детского фильма.

Сотрудники ФСБ выявили и задержали несовершеннолетнего с канистрой бензина по дороге к месту поджога. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что желавшие заработать денег трое российских подростков получили сроки.

