09:36, 19 ноября 2025Силовые структуры

Желавшие заработать денег трое российских подростков получили сроки

В Новосибирске осудили подростков за поджог на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске осудили подростков за поджог на железной дороге. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Как установил суд, в декабре 2024 года трое подростков в возрасте 15 и 16 лет в одной из социальных сетей получили задание от неизвестного лица на поджог релейных шкафов в Омской области на участке железной дороги между станциями Кормиловка и Калачинск за денежное вознаграждение.

Это привело к задержкам поездов и ущербу в более чем 180 тысяч рублей.

Они признаны виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Суд приговорил одного виновного к шести годам и восьми месяцам, а двух других к 6,5 года каждого в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что раскрыто возможное наказание для захватившего заложников россиянина.

    Все новости