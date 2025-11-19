Желавшие заработать денег трое российских подростков получили сроки

В Новосибирске осудили подростков за поджог на железной дороге

В Новосибирске осудили подростков за поджог на железной дороге. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Как установил суд, в декабре 2024 года трое подростков в возрасте 15 и 16 лет в одной из социальных сетей получили задание от неизвестного лица на поджог релейных шкафов в Омской области на участке железной дороги между станциями Кормиловка и Калачинск за денежное вознаграждение.

Это привело к задержкам поездов и ущербу в более чем 180 тысяч рублей.

Они признаны виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Суд приговорил одного виновного к шести годам и восьми месяцам, а двух других к 6,5 года каждого в воспитательной колонии.

