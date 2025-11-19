Shaman сравнил себя по популярности с Ким Чен Ыном

Shaman назвал себя вторым по популярности в Северной Корее после Ким Чен Ына

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил, что стал вторым по популярности в Северной Корее после Ким Чен Ына. Об этом артист рассказал порталу Кp.ru.

По словам Дронова, знакомство с северокорейским лидером стало главным достижением за весь 2025 год. «Говорят, я теперь в КНДР второй по популярности человек. Конечно, после товарища Ким Чен Ына», — сообщил он.

Также Shaman заявил, что выступление российских артистов в Северной Корее оказалось настоящим прорывом. Оно было ярким и громким.

Ранее стало известно, что Дронов прокомментировал решение расписаться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в ЗАГСе Донецка.