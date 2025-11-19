Путешествия
США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Госдепартаменте США отказались обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол РФ в США Александр Дарчиев.

Собеседник издания отметил, что американская сторона категорически отказывается вести разговор о возвращении конфискованной недвижимости, которая де-факто принадлежит российской дипмиссии. Более того, местные спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и дипломатов. По словам Даричева, аналогичным образом представители Госдепа реагируют на предложения о возобновлении прямого авиасообщения между странами, прерванного Вашингтоном после начала специальной военной операции.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не дают России внятного ответа на идеи восстановить прямое авиасообщение между странами. Дипломат также подчеркнул, что есть и другие вопросы, по которым нет никакого прогресса.

