Стало известно о планах главы МИД Турции раскрыть России итоги визита Зеленского

Bloomberg: Глава МИД Турции Фидан сообщит РФ об итогах переговоров с Зеленским

Глава МИД Турции Хакан Фидан может проинформировать российскую сторону об итогах переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично доложить о результатах переговоров Москве», — заявил один из источников

Ранее сообщалось, что переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции, запланированные на 19 ноября, были отменены. «Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — заявил обозреватель The Economist Оливер Кэрролл.