Статус обедневшего на 13 миллиардов рублей экс-председателя российского суда пересмотрят

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) пересмотрит статус бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом пишет ТАСС.
ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки Чернова. Такое решение приведет к лишению неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу. Собеседник агентства заявил, что Чернова, вероятнее всего, на заседании не будет — он находится на Кипре и возвращаться не планирует. Также будет рассмотрен вопрос о прекращении отставки бывшего заместителя председателя Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина.
В августе Красногорский городской суд Московской области изъял имущество рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей у Чернова. Он обеднел на 87 объектов недвижимости стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, в числе которых 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисов и 12 квартир, а также 13 машино-мест.