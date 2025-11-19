Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:58, 19 ноября 2025Силовые структуры

Статус обедневшего на 13 миллиардов рублей экс-председателя российского суда пересмотрят

ВККС рассмотрит прекращение отставки экс-главы Краснодарского краевого суда
Варвара Митина (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) пересмотрит статус бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом пишет ТАСС.

ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки Чернова. Такое решение приведет к лишению неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу. Собеседник агентства заявил, что Чернова, вероятнее всего, на заседании не будет — он находится на Кипре и возвращаться не планирует. Также будет рассмотрен вопрос о прекращении отставки бывшего заместителя председателя Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина.

В августе Красногорский городской суд Московской области изъял имущество рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей у Чернова. Он обеднел на 87 объектов недвижимости стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, в числе которых 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисов и 12 квартир, а также 13 машино-мест.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Shaman сравнил себя по популярности с Ким Чен Ыном

    Японские медведи-людоеды побили рекорд по количеству жертв

    Людей с бессонницей предупредили о сокращении продолжительности жизни

    Рассекречен иностранный помощник-чемпион в вопросе возвращения российских биатлонистов

    США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык

    На Украине предрекли появление временного правительства для заключения мира

    В закрывшемся из-за нехватки россиян аэропорте Европы оставили лишь ресторан

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России

    В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости