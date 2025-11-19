Наука и техника
09:58, 19 ноября 2025Наука и техника

На Западе оценили потенциал Су-57

Insider: Россия способна производить и поставлять Су-57, несмотря на санкции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Россия до сих пор способна производить и поставлять современные истребители, несмотря на внешние ограничения. Об этом в колонке для издания Business Insider заявил специалист по оружию Мэтью Лох.

Автор обратил внимание, что на днях российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному покупателю два истребителя Су-57. В ОАК не назвали заказчика, но эксперт полагает, что это может быть Алжир. Мэтью Лох признал, что Россия имеет потенциал для производства и поставки современных истребителей, несмотря на давление Запада.

«Запад пытался ограничить доступ Москвы к ресурсам и комплектующим посредством санкций на торговлю энергоносителями и технологиями, но Россия в целом нашла способы поддерживать свою военную промышленность», — отметил Лох. При этом он добавил, что Су-57 пока доступен в ограниченном количестве.

В материале говорится, что Россия показала возможность производить истребители новейшего поколения. Кроме нее этим занимаются только США и Китай — с F-35 Lightning II и F-22 Raptor и Chengdu J-20 и Shenyang J-35 соответственно. «Су-57 — российский истребитель пятого поколения и самый современный истребитель, находящийся на официальном вооружении», — заключил обозреватель.

Ранее авторы издания Military Watch Magazine назвали способность французских истребителей Rafale повлиять на ход конфликта на Украине ограниченной.

